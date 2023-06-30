وسط مخاوف الإمدادات.. برنت يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية في 2023

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ارتفعت أسعار النفط، ويتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام إذ محا انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية أثر المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايلول 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل. وصعد عقد أقرب استحقاق الأقل تداولا والذي ينتهي تداوله الجمعة 30 سنتا إلى 74.64 دولار للبرميل.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة مسجلا 69.95 دولار للبرميل.ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما مرتفعين بنسبة طفيفة أمس الخميس، للارتفاع أكثر من 2.5 بالمئة في حزيران. وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023 لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط بعدما ارتفع في نيسان.لكن على أساس فصلي، يتجه خام برنت فيما يبدو لخسارة تبلغ حوالي ستة بالمئة بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط فيما يبدو لخسارة تبلغ حوالي سبعة بالمئة.