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إقتصاد

على وقع الحديث عن زيادة الفائدة.. الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر

Lebanon 24
30-06-2023 | 02:45
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استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة في وقت لاحق اليوم بعد مجموعة من البيانات القوية والتصريحات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مما زاد الرهانات على رفع الفائدة مجددا.
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واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1915.80 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.
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