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إقتصاد

الين الياباني يهبط لأدنى مستوياته بأكثر من سبعة أشهر

Lebanon 24
30-06-2023 | 03:15
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انخفض الين إلى أكثر من 145 ينا مقابل الدولار، وهو مستوى أثار مخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية بينما استمرت الضغوط على اليوان بسبب ضعف التعافي في الصين.

وبلغت العملة اليابانية أدنى مستوياتها عند 145.07 ين للدولار في مستهل التعاملات الآسيوية، مسجلة أقل مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر ومتجهة لتكبد خسارة فصلية تتجاوز الثمانية بالمئة.
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وأذكى تجدد انخفاض الين تكهنات بأن تتدخل السلطات اليابانية بصورة وشيكة وخصوصا أن مستوى 145 ينا للدولار كان قد دفع السلطات للتدخل دفاعا عن العملة في سبتمبر.

وأظهر مسح رسمي للمصانع في الصين اليوم الجمعة انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في يونيو.
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