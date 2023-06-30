الدولار الى مزيد من التراجع.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 92100 و 92400 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء ما بين 92300 و92600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.