Advertisement

إقتصاد

الدولار يرتفع... ماذا عن سعر اليورو؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1082873-638237313201514136.jpg
Doc-P-1082873-638237313201514136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل الين الياباني تراجعاته المستمرة، لينخفض اليوم الجمعة، مما أثار مخاوف المتعاملين من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه، بينما ارتفع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وسيقدم أحدث دلائل عما إذا كانت الأسعار تتراجع في أكبر اقتصاد في العالم.
Advertisement

وتشير البيانات، التي صدرت الخميس، وأظهرت متانة الاقتصاد الأميركي، إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، قد يتحرك لرفع أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح التضخم، كما أدت البيانات إلى ارتفاع عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات 14 نقطة أساس الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية آذار.

كما ارتفع مؤشر الدولار 0.35 بالمئة الخميس، وارتفع أمام اليورو.

واستقرت الأسواق الجمعة، في التعاملات الأوروبية المبكرة مع استقرار اليورو عند 1.0857 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.2617 مقابل الدولار.

وساعدت المكاسب الدولار أيضا في الصعود إلى 145.07 ين في التعاملات الآسيوية الجمعة، ليسجل أعلى أداء له في سبعة أشهر وقرب مستوى دفع السلطات اليابانية للتدخل لدعم العملة في الخريف الماضي. (سكاي نيوز)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-06-30
14:00 | 2023-06-30
12:21 | 2023-06-30
12:00 | 2023-06-30
11:17 | 2023-06-30
11:07 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website