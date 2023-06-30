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إقتصاد
الدولار يرتفع... ماذا عن سعر اليورو؟
Lebanon 24
30-06-2023
|
07:12
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واصل الين الياباني تراجعاته المستمرة، لينخفض اليوم الجمعة، مما أثار مخاوف المتعاملين من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه، بينما ارتفع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.
وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وسيقدم أحدث دلائل عما إذا كانت الأسعار تتراجع في أكبر اقتصاد في العالم.
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وتشير البيانات، التي صدرت الخميس، وأظهرت متانة الاقتصاد الأميركي، إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، قد يتحرك لرفع أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح التضخم، كما أدت البيانات إلى ارتفاع عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات 14 نقطة أساس الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية آذار.
كما ارتفع مؤشر الدولار 0.35 بالمئة الخميس، وارتفع أمام اليورو.
واستقرت الأسواق الجمعة، في التعاملات الأوروبية المبكرة مع استقرار اليورو عند 1.0857 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.2617 مقابل الدولار.
وساعدت المكاسب الدولار أيضا في الصعود إلى 145.07 ين في التعاملات الآسيوية الجمعة، ليسجل أعلى أداء له في سبعة أشهر وقرب مستوى دفع السلطات اليابانية للتدخل لدعم العملة في الخريف الماضي. (سكاي نيوز)
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