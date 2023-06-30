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إقتصاد

بعد ارتفاعه ليومين.. الدولار يتراجع فكم سجل؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 12:21
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تراجع مؤشر الدولار الجمعة، عقب مكاسب على مدى يومين متتاليين، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤا في إنفاق المستهلكين، مما أثار بعض الشكوك في احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على زيادات أخرى لسعر الفائدة.
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وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي.
 
وعُدلت بيانات نيسان إلى 0.6 بالمئة بدلا من 0.8 بالمئة سابقا لتظهر تسارع الإنفاق.
 
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة في أيار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في نيسان.

وفي 12 شهرا حتى أيار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.8 بالمئة بعد قفزة 4.3 بالمئة في نيسان.

ويتتبع الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل تحقيق هدفه في حصر التضخم في حدود اثنين بالمئة. (سكاي نيوز عربية) 
 
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