بضغط من واشنطن... هولندا تقيد تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين

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أعلنت هولندا قواعد جديدة لتصدير معدات الرقائق التي تقيد بموجبه صادرات معينة من أشباه الموصلات المتقدمة، في خطوة تأتي وسط ضغط أميركي على حلفائها للحد من مبيعات المكونات عالية التقنية إلى الصين.وقالت وزيرة التجارة الهولندية ليسجي شرينيماخر: "لقد اتخذنا هذه الخطوة لصالح أمن مواطنينا.. مثل هذه التقنيات قد تستخدم في تطبيقات عسكرية".وتنظم القواعد الجديدة ضرورة طلب الشركات المصنعة للرقائق الحصول على ترخيص قبل أن تتمكن من التصدير، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، وفق "رويترز".ووسط التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والصين، يشكل التنافس الاقتصادي ورقة ضغط قوية بيد الطرفين.وفي سياق هذا الضغط، يبدو أن واشنطن قررت فرض المزيد من القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى بكين، لاسيما أن المخاوف تتزايد لدى الإدارة الأميركية من إمكانية استخدامها في التجسس أو غيره.فقد كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة الأميركية قد تتحرك، الشهر المقبل، لإيقاف شحنات الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة "إنفيديا" الأميركية وغيرها إلى العملاء في الصين ودول أخرى أيضا من دون الحصول على ترخيص، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"كما أوضحت أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من قواعد نهائية أشمل لتوسيع إجراءات الرقابة على الصادرات التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني الماضي.(العربية)