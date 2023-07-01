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إقتصاد

في طوكيو... نسب التضخم ترتفع بشكل ملحوظ

Lebanon 24
01-07-2023 | 05:00
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أظهرت بيانات حكومية، أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت 3.2% في  حزيران عنها قبل عام متجاوزة المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان (المركزي) عند 2% للشهر الثالث عشر على التوالي في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط التضخمية.
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وأظهرت بيانات منفصلة تراجع إنتاج المصانع أكثر من المتوقع في  أيار، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المعتمد على التصدير مع تأثر آفاق الطلب العالمي بدورة تشديد نقدي قوية في الولايات المتحدة وضعف النمو في الصين.

ومن المرجح أن تبقي أرقام التضخم في طوكيو على التوقعات بأن يتخلى بنك اليابان تدريجيا عن اجراءات التحفيز واسعة النطاق هذا العام. وتعتبر أرقام التضخم في طوكيو مؤشرا أوليا على الاتجاهات في باقي أنحاء الدولة.

وجاءت الزيادة في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بطوكيو، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الأغذية الطازجة والوقود، بعد زيادة نسبتها 3.1% في أيار. وكان متوسط توقعات السوق أن تبلغ الزيادة 3.3%.

وأظهرت البيانات أن مؤشرا يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود ارتفع 3.8% في حزيران عنه قبل عام بعد زيادة نسبتها 3.9% في  أيار.(العربية) 
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