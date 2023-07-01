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إقتصاد
نشاط المصانع في الصين يتراجع... ما هي الأسباب؟
Lebanon 24
01-07-2023
|
08:00
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أظهر مسح رسمي للمصانع في الصين انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في حزيران لكن بوتيرة أبطأ، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف.
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ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء فإن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات سجل قراءة 49.0 في حزيران مقارنة مع 48.8 في أيار، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وجاءت القراءة متماشية مع التوقعات.
وبدأ المحللون خفض توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام بعدما جاءت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أيار دون المتوقع في علامة على أن التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد بدأ يفقد قوته الدافعة.
في سياق آخر، أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة نمو أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين 10.9 % على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى أيار مسجلة 1.78 تريليون يوان (245.3 مليار دولار).
وتباطأت وتيرة نمو الأرباح بعدما زادت 15.1% في الشهور الأربعة الأولى من العام.(العربية)
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