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إقتصاد

"ناسداك" يسجل أكبر مكاسب نصف سنوية منذ 40 عاماً

Lebanon 24
01-07-2023 | 23:00
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أغلقت مؤشرات وول ستريت على صعود في تعاملات مع تسجيل "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب في نصف عام منذ 40 عاما وذلك بدفعة من بيانات تضخم أظهرت علامات على تراجعه، كما عادت شركة "أبل" لتسجيل قيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار.
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وتخطت "أبل" حاجز التريليونات الثلاثة في القيمة السوقية للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2022 مدفوعة بشهية متزايدة لأسهم النمو ورهانات على أن صانعة "آيفون" ستحقق نجاحات في أسواق جديدة، وفق "رويترز".

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 53.37 نقطة أو 1.21% إلى 4449.81 نقطة، فيما ارتفع في يونيو بنسبة 6.47% في صعود للشهر الرابع على التوالي.
 
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