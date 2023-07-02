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إقتصاد

إلغاء حجوزات: اضطرابات فرنسا.. ضربة موجعة لقطاع السياحة!

Lebanon 24
02-07-2023 | 02:00
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الاحتجاجات العنيفة التي امتدت إلى أنحاء مختلفة في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي، بدأت تلقي بثقلها على قطاع السياحة الذي يشهد إلغاء حجوزات، عدا عن تعرض فنادق ومطاعم لأضرار جراء أعمال الشغب.

وقال تييري ماركس، رئيس الجمعية الرئيسية لأصحاب الفنادق والمطاعم، إنه منذ وفاة نائل مرزوق عن 17 عاما خلال تدقيق مروري في نانتير في ضاحية باريس الثلاثاء الماضي: "شهدت الفنادق الأعضاء في الجمعية، موجة من إلغاء الحجوزات في جميع المناطق المتضررة، جراء التخريب والصدامات".
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وقال ماركس إنه يتلقى رسائل يومية من أصحاب هذه المؤسسات التي تعرضت "لهجمات ونهب وتخريب، بما في ذلك بعض المطاعم والمقاهي".

وأضاف "مؤسساتنا هي في جوهرها أماكن ضيافة وأحيانًا ملاجئ وأماكن للمساعدة في حالات الأزمات. لا ينبغي تحميلها عواقب الغضب الذي لا يد لها فيه، ونحن ندين هذه الأعمال".

وتوجه ماركس إلى السلطات، طالبًا منها أن تفعل "كل شيء" لضمان سلامة العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم، في أكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم.

من جانبه، دعا اتحاد متاجر التجزئة الفرنسي الشرطة، إلى تعزيز التدابير الأمنية حول المتاجر.

وقال المدير الإداري للاتحاد، جاك كريسيل، إن أعمال الشغب "أدت إلى أعمال نهب على نطاق واسع ... تم تخريب أو نهب أو إحراق أكثر من مائة من متاجر المواد الغذائية أو غير الغذائية المتوسطة والكبيرة".

وأضاف كريسيل، أن هذه الحوادث "خطيرة للغاية وكلفتها باهظة للغاية".

وأوضح أنه طلب من وزراء الاقتصاد والداخلية والتجارة التحرك واتخاذ إجراءات.

وقالت غرفة التجارة بباريس، "إيل دو فرانس"، إنها تعمل على نشر فرقها، "لتقديم الدعم الضروري والمساعدة الفنية، لا سيما فيما يتعلق بضمان استمرار العمليات وتعويضات التأمين وما إلى ذلك"، للتجار ومدراء الشركات المتضررة.

وأعربت جمعية الفنادق والمطاعم المستقلة في فرنسا، "GHR"، عن أسفها لأن قنوات التلفزيون "الأجنبية تعرض مشاهد تصور باريس وقد لفتها الحرائق وغرقت في الدماء، وهذا يجانب الواقع".

وقال فرانك ترويه، المدير الإداري في الجمعية لوكالة فرانس برس، "هل ستستمر أعمال العنف والشغب وتتسبب في موجة حقيقية من الإلغاءات؟ هنا مكمن الخطر".

وأضاف أن "السياح الآسيويين على وجه الخصوص، الحريصين بشدة على سلامتهم وأمنهم، قد لا يترددون في تأجيل رحلتهم أو إلغائها".(سكاي نيوز)


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