"أرامكو" السعودية من ضمنها.. "آبل" تتصدر قائمة أكبر الشركات في العالم (صورة)

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كشف موقع "كمبانيز ماركت كاب" ان شركة "آبل" تتصدر قائمة أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتقترب قيمتها من مستوى 3 تريليونات دولار.وبحسب بيانات يوم الجمعة الماضي بلغت قيمة عملاق التكنولوجيا الأميركي مستوى 2.982 تريليون دولار، وفي المركز الثاني جاءت شركة "مايكروسوفت"، إذ بلغت 2.491 تريليون دولار.واحتلت شركة "أرامكو" السعودية المركز الثالث، وبلغت قيمتها السوقية 2.079 تريليون دولار.وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحية في العالم، لأن أرباحها في العام الماضي تجاوزت كلا من "آبل" و"مايكروسوفت" و"إكسون موبيل".(روسيا اليوم)