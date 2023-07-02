إليكم حجم الديون الخارجية لروسيا

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بتاريخ 1 نيسان 2023 بلغ الدين الخارجي لروسيا مستوى 354.8 مليار دولار، وبذلك يكون الدين قد انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار أو 6.8% منذ بداية العام الجاري.وجاء في تقرير صدر مؤخرا عن البنك المركزي الروسي: "انخفض الدين الخارجي لروسيا منذ بداية عام 2023 بمقدار 25.9 مليار دولار وبلغ 354.8 مليار دولار بحلول 1 نيسان 2023".والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.(روسيا اليوم)