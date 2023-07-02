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إقتصاد
بعد انخفاضه أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
02-07-2023
|
04:36
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سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 91800 و 92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار انخفض مساء أمس السبت حيث سجل ما بين 91700 و92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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