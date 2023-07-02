Advertisement

إقتصاد

مستويات تاريخية.. صادرات سلع أستراليا تقفز لـ300 مليار دولار

Lebanon 24
02-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1083480-638239288354921361.jpg
Doc-P-1083480-638239288354921361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت صادرات الموارد والطاقة الأسترالية بنسبة 9 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 460 مليار دولار أسترالي (300 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في حزيران، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستنخفض خلال العامين المقبلين، حيث انخفضت بعض أسعار الطاقة مرة أخرى إلى المستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية.
Advertisement

ساعدت الزيادة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الدولار الأميركي القوي، صادرات الطاقة على تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته قبل عام.

لكن الأسعار تراجعت بعد ما تسبب ارتفاع أسعار الفائدة، في تباطؤ النمو الاقتصادي عبر الاقتصادات الكبرى، إذافة لزيادة المعروض.

ومن المتوقع أن تنخفض عائدات صادرات السلع الأسترالية بنسبة 15 بالمئة إلى 390 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2023-2024، ثم إلى 344 مليار دولار أسترالي في العام المالي 2024-2025، وفقا لمنشور حكومي ربع سنوي.

وتتوقع أن تنخفض عائدات تصدير الفحم الحراري بنسبة 40 بالمئة إلى 38 مليار دولار أسترالي هذا العام المالي، بينما ستنخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 27 بالمئة إلى 68 مليار دولار أسترالي.
وأضاف التقرير أن استئناف صادرات الفحم الحراري إلى الصين بعد أكثر من عامين التوقف، سيساعد في تعويض ضعف الطلب على الطاقة على مستوى العالم.

وقال التقرير إن صادرات خام الحديد التي تعتبر أكثر صادرات أستراليا ربحية، ستنخفض أيضا بسبب انخفاض الطلب على الصلب في الصين، حيث لا يزال النمو الاقتصادي بعد كورونا يواجه صعوبات.

ويتوقع التقرير أن تنخفض صادرات خام الحديد بنسبة 11 بالمئة إلى 110 مليار دولار أسترالي في هذه السنة المالية، ثم تنخفض إلى 93 مليار دولار أسترالي في العام التالي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:05 | 2023-07-02
13:00 | 2023-07-02
10:00 | 2023-07-02
09:50 | 2023-07-02
08:30 | 2023-07-02
08:00 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website