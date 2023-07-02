26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سفن اوكرانية محملة بالحبوب عالقة بمضيق البوسفور... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
02-07-2023
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن 29 سفينة عالقة في مضيق البوسفور التركي بعد تعليق روسيا تسجيل السفن ضمن اتفاق تصدير الحبوب.
وأضاف كوبراكوف عبر حسابه على "تويتر" أن السفن من المقرر أن تحمل 1.4 مليون طن من الحبوب إلى إفريقيا وآسيا على الأرجح، داعيا تركيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على منع انهيار اتفاق تصدير الحبوب وتهديد الأمن الغذائي.
Advertisement
وأشار الوزير إلى أن موسكو أوقفت تسجيل السفن بموجب الاتفاق منذ 26 يحزيران المنصرم، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وهددت روسيا مرارا بإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا لم يتم حل "جميع المسائل الإشكالية" المتعلقة بالاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي تمديده في 17 تموز الجاري .
وجرى توقيع الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة في إسطنبول في يوليو/تموز من العام الماضي عبر إنشاء مركز تنسيق رباعي لتفتيش السفن التي تحمل الحبوب لمنع تهريب الأسلحة.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. نادين الراسي تستمتع بوقتها ولقاء حار مع فنان عربي شهير (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. نادين الراسي تستمتع بوقتها ولقاء حار مع فنان عربي شهير (صور)
03:18 | 2023-07-02
02/07/2023 03:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
06:31 | 2023-07-02
02/07/2023 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
09:21 | 2023-07-02
02/07/2023 09:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:01 | 2023-07-03
مع انتهاء عطلة عيد الأضحى.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:00 | 2023-07-03
معدل التضخم في سريلانكا يتراجع بشكل ملحوظ... اليكم آخر الارقام
01:00 | 2023-07-03
عالمياً... تراجع في أسعار النفط ومخاوف اقتصادية
16:00 | 2023-07-02
مستويات تاريخية.. صادرات سلع أستراليا تقفز لـ300 مليار دولار
13:05 | 2023-07-02
بعد تراجعه عصراً.. اليكم سعر الصرف مساء اليوم
13:00 | 2023-07-02
إليكم حجم الديون الخارجية لروسيا
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
03/07/2023 09:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
03/07/2023 09:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
03/07/2023 09:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact