مع انتهاء عطلة عيد الأضحى.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 91000 و91300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 90600 و91000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.