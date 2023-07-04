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إقتصاد

البحرين تستثمر في بريطانيا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:00
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ال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء على تويتر، اليوم الاثنين، إن المملكة وقعت مع بريطانيا مذكرة تفاهم بشأن استثمارات استراتيجية وتعاون ستجلب استثمارات من القطاع الخاص البحريني إلى بريطانيا قيمتها مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).
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وأضاف ولي العهد أن الاستثمارات ستكون من خلال صندوق الثروة السيادية البحريني (ممتلكات) وإنفستكورب ومجموعة (جي.إف.إتش) المالية وشركة إدارة الأصول (أصول). (العربية) 
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