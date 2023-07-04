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إقتصاد

الأرقام تتراجع... التضخم ينخفض في باكستان

Lebanon 24
04-07-2023 | 05:00
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أعلن مكتب الإحصاء في باكستان، أن مستوى التضخم في البلاد انخفض خلال شهر يونيو الماضي إلى 29.4% بعد ما بلغ رقما قياسيا عند مستوى 38%.

وذكر أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تباطؤ نمو أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمنتجات البترولية في السوق المحلية.
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يعد ارتفاع الأسعار الشهر الماضي هو الأدنى منذ يناير الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الباكستاني، فقد بلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2022-2023 المنتهية في 30 حزيران 29.18% مقارنة بـ 12.15% في العام المالي السابق وفقا لوكالة "تاس".

وكان معدل التضخم في المدن في شهر يونيو 27.34% بينما بلغ في الريف 32.41%، على أساس سنوي.

ووفقًا للخبراء، سيصل التضخم إلى 20.6% في العام المالي 2023-2024 بسبب الانخفاض النسبي في أسعار السلع، إلى جانب الاستقرار المتوقع للعملة الوطنية.(العربية) 
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