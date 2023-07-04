الأرقام تتراجع... التضخم ينخفض في باكستان

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أعلن مكتب الإحصاء في باكستان، أن مستوى التضخم في البلاد انخفض خلال شهر يونيو الماضي إلى 29.4% بعد ما بلغ رقما قياسيا عند مستوى 38%.وذكر أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تباطؤ نمو أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمنتجات البترولية في السوق المحلية.يعد ارتفاع الأسعار الشهر الماضي هو الأدنى منذ يناير الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الباكستاني، فقد بلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2022-2023 المنتهية في 30 حزيران 29.18% مقارنة بـ 12.15% في العام المالي السابق وفقا لوكالة "تاس".وكان معدل التضخم في المدن في شهر يونيو 27.34% بينما بلغ في الريف 32.41%، على أساس سنوي.ووفقًا للخبراء، سيصل التضخم إلى 20.6% في العام المالي 2023-2024 بسبب الانخفاض النسبي في أسعار السلع، إلى جانب الاستقرار المتوقع للعملة الوطنية.(العربية)