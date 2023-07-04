في مصر... العجز التجاري يتفاقم

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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 23.8% خلال شهر حزيران الماضي.ووفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.33 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة بنحو 1.89 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 44.9% خلال شهر أبريل الماضي، حيث تراجعت إلى نحو 3.03 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.50 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.ويرجع انخفاض قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أيار الماضي إلى تراجع صادرات مصر من بعض السلع أهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6%، والفواكه الطازجة بنسبة 58.8%، والبترول الخام بنسبة 48.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 34.1%.في المقابل، فقد زادت صادرات مصر من بعض السلع خلال شهر حزيران الماضي، أهمها قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبـة 35.6%، والبصل الطازج بنسبة 65.8%، ومنتجات الألبان بنسبة 1.4%.فيما تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال شهرحزيران الماضي بنسبة 27.4% حيث سجلت نحو 5.36 مليار دولار مقارنة بنحو 7.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.ويرجع انخفاض قيمة الواردات إلى تراجع واردات بعض السلع أهمها القمح بنسبة 1.4%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 2.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 33.6%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 52.4%.بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 أهمها منتجات البترول بنسبة 13.8%، والذرة بنسبة 61.3%، والغاز الطبيعي بنسبة 16.6%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2%.(العربية)