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إقتصاد
تونس: مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من القمح
Lebanon 24
05-07-2023
|
02:00
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قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي، الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب، أعلن عن مناقصات دولية لشراء ما يقدر بنحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين و100 ألف طن من القمح الصلد.
أضافوا أن المنشأ اختياري فيما حددت الهيئة الموعد النهائي لتقديم العروض ليكون غدا الأربعاء الخامس من حزيران.
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وتسعى تونس لشراء القمح الطري على أربع شحنات حجم كل واحدة منها 25 ألف طن.
وقال المتعاملون إنها حددت الاستلام بين 20 يوليو/ تموز و25 آب وفقا لبلد المنشأ.
كما طلبت تونس إرسال القمح الصلد الصلب على أربع شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن. وقالوا إنها تسعى لشحن القمح الصلد بين 25 تموز و5 أيلول وفقا للمنشأ.
وتواجه تونس حاجة متزايدة إلى الواردات بعد محصول مخيب للتوقعات هذا العام، بينما تعاني البلاد من مشاكل في ميزان المدفوعات.(العربية)
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