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إقتصاد

في الاردن... نمو الناتج المحلي الإجمالي يسجل 2.8%

Lebanon 24
05-07-2023 | 08:00
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نما الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن النمو بالأسعار الثابتة أظهر ارتفاعا بمقدار 0.8% عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث نما بمقدار 2.0%.
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وأظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4%، مساهمًا بمقدار 0.38% من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9%، مساهمًا بمقدار 0.14%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8%، بمساهمة مقدارها 0.42%، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5%، بمساهمة مقدارها 0.10% من معدل النمو المتحقق. (العربية) 
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