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إقتصاد

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 02:31
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم  ما بين 91000 و91500 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس، ما بين 91100 و91400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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