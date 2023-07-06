خبير اقتصادي يؤكد: هذا الأمر يعني أن لا دولارات في "المركزي"!

إعتبر الخبير الاقتصادي د. ايلي يشوعي ان أرقام الموازنة غير واقعية وستسجل عجزا كبيرا نهاية السنة خصوصا ان أجور القطاع العام تضاعف أكثر من ست مرات، كما ان الإنفاق مرتفع جدا بينما الشق الاستثماري محدود، أما الايرادات فهي الى تحسّن نوع ما لكنها لا تزال بعيدا من تغطية النفقات.

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وأشار يشوعي عبر "صوت كل لبنان" إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحتسب الديون بشكل عشوائي وقد بلغت 54 مليار دولار.



وتعليقاً على كلام وزير المال عن انطلاق ورشة الإصلاحات، سأل يشوعي: "أي انطلاقة هذه من دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، من تصفيات ودمج واستثمارات جديدة وعودة المصارف الى لعب دورها كمقرض أساسي للاستثمارات الخاصة؟"، مشيرا الى ان قانون السرية المصرفية لا يزال قيد الأخذ والرد، كما لم تتم السيطرة على معدلات التضخم، وسط استمرار العجز عن ضبط سعر الصرف الذي تبلغ كلفة السيطرة عليه وإن بشكل نسبي، ما يتراوح بين 120 و150 مليون دولار يوميا من دون إمكان توحيد سعر الصرف.



وعن تعميمي المركزي الجديدين، رأى ان التعميم 151 هو استمرار بشطب الودائع وهذه مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة الذي يقضي بمنع التعرض للودائع. أما التعميم الثاني المتعلق بخفض مبلغ السحب الى ثلاثمئة دولار فقال يشوعي إنه يدلّ على أنه ما من دولارات في المصرف المركزي.

كما لفت يشوعي إلى أن التعميم يقول ان هذا الموضوع تتدبّر أموره المصارف حتى إذا اضطرّت الى اللجوء لسيولتها الخارجية أي الأموال الصعبة في البنوك المراسلة وهو ما يمكن ان يؤثّر سلبا على فتح الاعتمادات في المستقبل القريب.