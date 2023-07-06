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إقتصاد

أرباح الخطوط الجوية القطرية تبلغ 1.2 مليار دولار بفضل كأس العالم

Lebanon 24
06-07-2023 | 02:46
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، تحقيق أرباح بلغت 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مدعومة بدورها في نقل المشجعين إلى كأس العالم لكرة القدم.

وأضافت شركة الطيران أن إيراداتها زادت إلى 21 مليار دولار، بزيادة 45% عن العام السابق. وبلغ عدد الركاب السنوي 31.7 مليون، بزيادة نسبتها 71%.
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وقالت الشركة إنها نقلت 1.4 مليون مسافر إلى كأس العالم لكرة القدم في قطر. كما وسعت شبكتها إلى أكثر من 160 وجهة.
وتعمل الخطوط الجوية القطرية انطلاقا من مطار جديد لامع في العاصمة القطرية الدوحة، وتتنافس مع شركتي الطيران لمسافات طويلة "الإمارات" و"الاتحاد"، اللتان تعملان انطلاقا من دولة الإمارات المجاورة.

ويشار إلى أن العلامة التجارية لشركة الخطوط الجوية القطرية مألوفة لعشاق كرة القدم الأوروبيين، حيث لديها شراكات مع نادي "بايرن ميونخ" و"باريس سان جيرمان". وفي الولايات المتحدة، لديها شراكة تجارية مع "بروكلين نيتس".
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