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إقتصاد
"مايكروسوفت" تُطلق أدوات تسوق جديدة... كيف تعمل؟
Lebanon 24
06-07-2023
|
16:00
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أطلقت شركة "مايكروسوفت" أدوات جديدة للتسوق عبر الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في محرك بحث "بينغ" ومتصفح "إيدج".
وتوفر هذه الأدوات العديد من المزايا للمستهلكين بما يضمن راحتهم وزيادة اعتماده أسلوب التسوق عن بُعد.
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وقالت "مايكروسوفت" إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح للمتسوق إنشاء أدلة شراء مخصصة مع اقتراحات لمنتجات وجداول مقارنة ذكية تعرض مواصفات العناصر المتشابهة.
وتتوفر هذه الأدوات الجديدة من "مايكروسوفت" على محرك بحث "بينغ"، ومتصفح "إيدج". كما تتيح هذه الأدوات للمستهلك العثور على الأسعار المناسبة بالإضافة إلى التوقيت المناسب للشراء، وتتوفر أيضا ميزة مطابقة التكلفة التي يمكنها باستمرار مراقبة سعر منتج معين، مع التنبيه في حاله انخفاض السعر.
ويرى خبراء أن تلك المزايا ستساهم في توفير الكثير من الأموال للمتسوقين عبر الإنترنت. (سكاي نيوز)
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