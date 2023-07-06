معلومات كثيرة عن الدولار... متى ظهر لأوّل مرّة؟





وبعد استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا في عام 1776 وما تلى ذلك من حرب أهلية، قررت أميركا سكّ عملتها الخاصة.

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في تلك الفترة كان يتم تداول الكثير من عملات العالم القديم المعدنية في أميركا مثل العملات الإنكليزية، والإسبانية، والألمانية والهولندية.



وكان يطلق على كافة العملات الفضية الكبيرة اسم "تالر" أو "دولار"، وهو اسم اشتهر وترسخ واتخذ كأساس لتسمية العملة الأميركية.



الدولارات الأميركية الأولى مثل "تالر" سُكت من الفضة، وبدأت عملية السكة في عام 1794، فيما كانت تأسست دار سكّ العملة في فيلادلفيا في عام 1792.



وحملت أول عملة دولار فضية صدرت عام 1794 صورة امرأة بشعر فضفاض وهي ترمز إلى الحرية، وأيضا 15 نجمة سداسية، بحسب عدد الولايات في ذلك الوقت، وعلى الجهة الأخرى، صورة نسر أصلع وإكليل من أغصان الزيتون. ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الدولار ظهر إلى الوجود رسميا بعد أن اعتمده الكونغرس الأميركي في 6 حزيران 1785 كوحدة نقدية خاصة بالبلاد، إلا أن ولادته استغرقت وقتا طويلا لتأسيس وإقامة المطابع.وبعد استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا في عام 1776 وما تلى ذلك من حرب أهلية، قررت أميركا سكّ عملتها الخاصة.في تلك الفترة كان يتم تداول الكثير من عملات العالم القديم المعدنية في أميركا مثل العملات الإنكليزية، والإسبانية، والألمانية والهولندية.وكان يطلق على كافة العملات الفضية الكبيرة اسم "تالر" أو "دولار"، وهو اسم اشتهر وترسخ واتخذ كأساس لتسمية العملة الأميركية.الدولارات الأميركية الأولى مثل "تالر" سُكت من الفضة، وبدأت عملية السكة في عام 1794، فيما كانت تأسست دار سكّ العملة في فيلادلفيا في عام 1792.وحملت أول عملة دولار فضية صدرت عام 1794 صورة امرأة بشعر فضفاض وهي ترمز إلى الحرية، وأيضا 15 نجمة سداسية، بحسب عدد الولايات في ذلك الوقت، وعلى الجهة الأخرى، صورة نسر أصلع وإكليل من أغصان الزيتون.





في ذلك العام جرى سك وإصدار 2000 قطعة نقدية، فيما جرى صهر 242 منها على الفور لأنه تبين أن جودتها سيئة جدا، أما ما تبقى من تلك العملات فقد وزعت على أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ والضيوف الرسميين.



بعد سك عملات الدولار الفضية ظهرت في وقت لاحق الأوراق النقدية الورقية وكان لونها أخضر، وقصة هذا الأمر أنه نظرا لضخامة الطلب وجدت المطبعة أن اللون الأخضر في مستودعاتها هو الأكثر من غيره، ولذلك تم إصدار ملايين من أوراق الدولار الخضراء. في ذلك العام جرى سك وإصدار 2000 قطعة نقدية، فيما جرى صهر 242 منها على الفور لأنه تبين أن جودتها سيئة جدا، أما ما تبقى من تلك العملات فقد وزعت على أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ والضيوف الرسميين.بعد سك عملات الدولار الفضية ظهرت في وقت لاحق الأوراق النقدية الورقية وكان لونها أخضر، وقصة هذا الأمر أنه نظرا لضخامة الطلب وجدت المطبعة أن اللون الأخضر في مستودعاتها هو الأكثر من غيره، ولذلك تم إصدار ملايين من أوراق الدولار الخضراء.