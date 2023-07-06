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إقتصاد

معلومات كثيرة عن الدولار... متى ظهر لأوّل مرّة؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 08:24
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الدولار ظهر إلى الوجود رسميا بعد أن اعتمده الكونغرس الأميركي في 6 حزيران 1785 كوحدة نقدية خاصة بالبلاد، إلا أن ولادته استغرقت وقتا طويلا لتأسيس وإقامة المطابع.

وبعد استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا في عام 1776  وما تلى ذلك من حرب أهلية، قررت أميركا سكّ عملتها الخاصة.
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في تلك الفترة كان يتم تداول الكثير من عملات العالم القديم المعدنية في أميركا مثل العملات الإنكليزية، والإسبانية، والألمانية والهولندية.

وكان يطلق على كافة العملات الفضية الكبيرة اسم "تالر" أو "دولار"، وهو اسم اشتهر وترسخ واتخذ كأساس لتسمية العملة الأميركية.

الدولارات الأميركية الأولى مثل "تالر" سُكت من الفضة، وبدأت عملية السكة في عام 1794، فيما كانت تأسست دار سكّ العملة في فيلادلفيا في عام 1792.

وحملت أول عملة دولار فضية صدرت عام 1794 صورة امرأة بشعر فضفاض وهي ترمز إلى الحرية، وأيضا 15 نجمة سداسية، بحسب عدد الولايات في ذلك الوقت، وعلى الجهة الأخرى، صورة نسر أصلع وإكليل من أغصان الزيتون.
 
لمَ الدولار


في ذلك العام جرى سك وإصدار 2000 قطعة نقدية، فيما جرى صهر 242 منها على الفور لأنه تبين أن جودتها سيئة جدا، أما ما تبقى من تلك العملات فقد وزعت على أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ والضيوف الرسميين.

بعد سك عملات الدولار الفضية ظهرت في وقت لاحق الأوراق النقدية الورقية وكان لونها أخضر، وقصة هذا الأمر أنه نظرا لضخامة الطلب وجدت المطبعة أن اللون الأخضر في مستودعاتها هو الأكثر من غيره، ولذلك تم إصدار ملايين من أوراق الدولار الخضراء.
 
 
لمَ الدولار
 
 
لمَ الدولار


لاحقا اعتمدت الخزانة الأميركية هذا التقليد، ولفترة طويلة طبعت الأوراق النقدية فقط باللون أخضر حتى عام 2004، حيت بدء في إصدار أوراق الدولار النقدية بألوان أخرى، وطالت التغييرات الأوراق النقدية من فئات 10 و20 و50 دولارا أميركيا.

أما "السنت" الأميركي فقد تم سكه لأول مرة في عهد الرئيس بنجامين فرانكلين وذلك في عام 1787، حين أحس الأميركيون بالحاجة إلى عملة صغيرة للتبديل، وكانت تكلفته أغلى من قيمته، حيث دفعت الخزانة الاميركية مقابل سكه 1.7 سنت أميركي.

في الولايات المتحدة الأميركية تجري طباعة 35 مليون ورقة نقدية يوميا، وهي تستهلك 9 أطنان من الحبر متعدد الألوان، فيما تبلغ تكلفة ورقة نقدية واحدة بعض النظر عن قيمتها، 5.7 سنت، كما تعمل المطابع الأميركية سبعة أيام في الأسبوع، وتستريح يوما واحدا فقط في السنة في عيد الاستقلال.

وتوجد في إصدارات الدولار الأميركي الحديثة العديد من الفئات النقدية، من 1 سنت إلى 100 دولار، كما توجد أيضا أوراق نقدية من فئة 500، و1000، و10000 دولار، إلا أنها لا تستخدم في التداول العام.

علاوة على ذلك، فإن قيمة هذه الفئات الثلاث من الدولار أعلى بكثير من القيمة الاسمية بسبب ندرتها، ولا تزال الأوراق النقدية بقيمة 100 ألف دولار مستخدمة في نظام التسوية المتبادلة، حصريا في نظام الاحتياطي الفيدرالي. (روسيا اليوم)
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