نسعى لتعميق التواصل مع الصين... هذا ما أكدته وزيرة الخزانة الأميركية

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بعد وصولها إلى العاصمة الصينية بكين، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى لتعميق التواصل مع الصين بشأن مجموعة من القضايا لتجنب سوء الاتصالات.وكتبت يلين على "تويتر": "لقد كلف الرئيس الأميركي جو بايدن، إدارته بتعميق التواصل بين بلدينا بشأن مجموعة من القضايا، وأنا أتطلع إلى القيام بذلك خلال زيارتي".كما أضافت أن زيارتها إلى بكين تمثل فرصة لتحسين الاتصالات مع الصين وتجنب سوء التفاهم، مشيرة إلى أن "واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عند الحاجة".كذلك أردفت أن "الولايات المتحدة تسعى إلى "منافسة اقتصادية صحية" مع الصين لصالح العمال والشركات الأميركية، والتعاون مع بكين لمواجهة التحديات العالمية".يذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية كانت وصلت بوقت سابق الخميس إلى بكين في زيارة تهدف لتحسين العلاقات التجارية التي زعزعها التنافس المتزايد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وفق فرانس برس.وهبطت طائرة جانيت يلين في العاصمة الصينية حوالي الساعة 17.00 (9.00 بتوقيت غرينتش).يشار إلى أن الزيارة التي تستمر حتى الأحد هي الأولى ليلين إلى الصين منذ تعيينها في منصبها، وتأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.وفي السابق، أبدت يلين نيتها زيارة الصين، غير أن المشروع أحيط بشكوك مع عودة التوتر بين البلدين في مطلع العام بعدما رصدت الولايات المتحدة منطاد مراقبة صينياً فوق أراضيها وأسقطته.وغالباً ما تشكل هذه اللقاءات مناسبة لبحث آفاق النمو بين الدول الشريكة، وتقوم يلين بزيارتها على خلفية انتعاش اقتصادي صعب من الجانب الصيني وزيادة في معدلات الفائدة من الجانب الأميركي.(العربية)