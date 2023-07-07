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إقتصاد

في تونس.. ارتفاع ملحوظ لتحويلات العاملين بالخارج

Lebanon 24
07-07-2023 | 02:00
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أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت 5.5% في النصف الأول من 2023، مقارنة مع نفس الفترة عام 2022 لتبلغ 3.9 مليار دينار تونسي (1.26 مليار دولار).
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وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي، أظهرت أن عائدات السياحة في البلاد قفزت ‭‭60.3‬‬% لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 نيسان 2023.

وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3% إلى 2.339 مليار دينار مقابل 2.093 مليار دينار في 20 نيسان 2022.


جدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قال إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجا.

وتؤكد تصريحات العباسي تقريرا لرويترز هذا الشهر نقلا عن مسؤول حكومي رفيع بأن تونس تعد مقترحا بديلا لصندوق النقد يراعي الفئات الضعيفة بعد رفض الرئيس قيس سعيد لما وصفه بإملاءات الصندوق.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس سعيد أوضح أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".

وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.(العربية) 
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