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إقتصاد

الانكماش الاقتصادي يتوسع في المغرب... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-07-2023 | 05:00
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أكدت دراسة حديثة لمعهد "ماكينزي غلوبال" أن المغرب، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات والصادرات منذ بداية العقد الحالي، فإنه يعد من بين 13 دولة إفريقية سجلت انكماشاً في النمو في الآونة الأخيرة.
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ويعد المغرب رغم ذلك، من ضمن الدول التي تمكنت من تحقيق تقدم مهم فيما يتعلق بتوسيع الكهربة الحضرية، وفقاً للتقرير.

وتابعت دراسة "معهد ماكينزي" أن "المغرب من ضمن دول إفريقية تمكنت من الرفع من إنتاجيتها الزراعية، مما يفتح أمامه فرصاً اقتصادية أوسع"، بحسب صحيفة "التحدي" المغربية.


الدراسة ذاتها أوردت أن "المغرب بإمكانه الاستفادة من الفرص التي بات يوفرها التحول الرقمي المتسارع، فضلاً عن الاستفادة من إيجابيات التعاون بين الأقاليم وتعزيز رواد الأعمال المحليين".(العربية) 
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