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إقتصاد
العجز التجاري الأميركي يتراجع... كم بلغت الأرقام؟
Lebanon 24
07-07-2023
|
08:00
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تقلص العجز التجاري الأميركي في أيار مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021 حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي.
وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 7.3% إلى 69 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع والخدمات 2.3% إلى 316.1 مليار دولار وهو أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول 2021..
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وسجلت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، التي تتضمن النفط الخام والمواد الغذائية، تراجعاً حاداً. وبلغت وارادات البترول أدنى مستوياتها منذ آب 2021.
وانخفضت الصادرات 0.8% إلى 247.1 مليار دولار. وتراجعت صادرات السلع 1.5% إلى 164.8 مليار دولار.
وسجلت صادرات الإمدادات والمواد الصناعية أدنى مستوياتها منذ أيلول 2021، بينما سجلت صادرات المواد الغذائية أقل مستوياتها في حوالي عامين. وتراجعت صادرات البترول لأدنى مستوى منذ تشرين الأول 2021.(العربية)
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