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إقتصاد

أسهم أوروبا تنخفض قبل صدور تقرير للوظائف في أميركا

Lebanon 24
07-07-2023 | 13:00
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انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أميركية أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية، بينما يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن الوظائف الأميركية من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم للبحث عن دلائل أخرى عن التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة.
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وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف آذار. وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطا بلغ 1.2%.

كما هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6%، وفق رويترز.

وأدت البيانات أيضا إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عاما، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. (العربية)    


المصدر: العربية
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