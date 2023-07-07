النفط يرتفع بعد تقرير الوظائف الأميركية

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ طغت مخاوف نقص المعروض على المخاوف من رفع أسعار الفائدة مجددا.وبعد صدور تقرير الوظائف الأميركي، خفت المخاوف من احتمالية الاتجاه للمزيد من رفع معدلات الفائدة خلال العام الجاري، فقد تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافة 209 آلاف وظيفة في القطاعين العام والخاص، في حزيران الماضي، وهو أقل من تقديرات رويترز، عند 225 ألف وظيفة، ويمثل الشهر الثلاثين على التوالي من النمو الإيجابي للوظائف.ولا يزال خام برنت أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في نيسان بحوالي عشرة دولارات للبرميل، ويتراوح سعر البرميل بين 71 و79 دولارا منذ أوائل أيار، على خلفية رفع أسعار الفائدة، وبيانات ضعيفة للاقتصاد الصيني.وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الخام الأميركية، سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع مع تراجع كبير في مخزونات البنزين. (سكاي نيوز)