هذا ما سجّله الدولار صباح اليوم في السوق الموازية

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 91,000 و91,200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس، على تسعيرة تتراوح ما بين 91,200 و91,500 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.