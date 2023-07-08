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إقتصاد
الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 4 أشهر
Lebanon 24
08-07-2023
|
13:00
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حققت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة في تعاملات الجمعة بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة، مما هدأ بعض المخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، لكنها لم تقدم دعما يذكر لتحسين أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر "ستوكس 600" في حوالي أربعة أشهر.
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وارتفع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.1% إذ غير اتجاهه أثناء الجلسة بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي أضاف في حزيران أقل عدد من الوظائف في عامين ونصف العام.
لكن استمرار الزيادات القوية في الأجور بالولايات المتحدة، أشار لاستمرار نقص العمالة بالسوق مما يعزز الرهانات بأن يستأنف المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفق "رويترز".
وانخفض المؤشر "ستوكس 600" بواقع 3.1% هذا الأسبوع مسجلا أسوأ اداء أسبوعي منذ منتصف آذار، وارتفع مؤشر قطاع الكيماويات 1.6%.
وتصدرت قطاعات من بينها البناء والمواد الخام، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة الهبوط الأسبوعي إذ خسر كل منها أكثر من 4%، في حين ظل المؤشر العقاري الرابح الوحيد بصعوده 0.4% خلال الأسبوع. (العربية)
المصدر: العربية
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