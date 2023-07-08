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إقتصاد
جديد سعر الذهب.. إرتفاعٌ أم إنخفاض؟
Lebanon 24
08-07-2023
|
05:10
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واصل الذهب الصعود في تعاملات الجمعة 7 تموز، وأنهى الأسبوع على مكاسب، بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكاً حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددًا واستمرار ذلك بعد تموز.
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وبحلول الساعة 18:06 بتوقيت غرينتش، الجمعة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1926.54 دولار للأونصة. كذلك، صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9.% إلى 1932.5دولار. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع الذهب بنسبة 0.27%
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.
وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد صدور البيانات.
ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بشكل طفيف لتستقر عند 23.06 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.73% إلى 908.24 دولار.
(cnbc)
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