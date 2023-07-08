جديد سعر الذهب.. إرتفاعٌ أم إنخفاض؟

Advertisement

وبحلول الساعة 18:06 بتوقيت غرينتش، الجمعة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1926.54 دولار للأونصة. كذلك، صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9.% إلى 1932.5دولار.‏ وعلى أساس أسبوعي، ارتفع الذهب بنسبة 0.27%وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ‏جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من ‏أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.‏وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد ‏صدور البيانات.‏ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة ‏البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بشكل طفيف لتستقر عند 23.06 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.73% إلى 908.24 دولار.