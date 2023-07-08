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إقتصاد

جديد سعر الذهب.. إرتفاعٌ أم إنخفاض؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 05:10
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واصل الذهب الصعود في تعاملات الجمعة 7 تموز، وأنهى الأسبوع على مكاسب، بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في ‏القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكاً حول آفاق رفع أسعار الفائدة ‏مجددًا واستمرار ذلك بعد تموز.‏
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وبحلول الساعة 18:06 بتوقيت غرينتش، الجمعة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1926.54 دولار للأونصة. كذلك، صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9.% إلى 1932.5دولار.‏ وعلى أساس أسبوعي، ارتفع الذهب بنسبة 0.27%

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ‏جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من ‏أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.‏

وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد ‏صدور البيانات.‏

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة ‏البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بشكل طفيف لتستقر عند 23.06 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.73% إلى 908.24 دولار. (cnbc)
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