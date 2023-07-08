28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
للشهر الثامن على التوالي.. الصين ترفع احتياطياتها من الذهب
Lebanon 24
08-07-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
زادت الصين احتياطها من الذهب للشهر الثامن على التوالي، إذ يرغب ثاني أكبر اقتصاد في العالم في تقليل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، فضلا عن رغبة بكين في الابتعاد عن حيازة الدولار الأميركي.
وبحسب تقرير نشرته بلومبرغ، فقد زادت حيازات البنك المركزي الصيني من السبائك بمقدار 680 ألف أونصة خلال شهر حزيران الماضي، وذلك بحسب بيانات رسمية.
Advertisement
ويصل إجمالي مخزونات المعدن الأصفر لدى الصين حاليا إلى نحو 2330 طناً.
وزادت الصين من حيازتها للذهب بسبب رغبتها في تقليص هيمنة الدولار بسوق العملات العالمية، وذلك في ظل ما تشهده الصين من تعافي مخيب للآمال من وباء كورونا، بجانب وجود علاقة متوترة مع الولايات المتحدة.
وبشكل عام، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشراء كميات قياسية من المعدن الأصفر خلال 2022، إذ مثل الطلب من البنوك المركزية نحو ربع الطلب العالمي على الذهب، وذلك في ظل ارتفاع قياسي للتضخم، وفي وقت شددت فيه البنوك المركزية من سياساتها النقدية.
ورغم تراجع مشتريات البنوك المركزي من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، يعتزم نحو ربع السلطات النقدية زيادة الحيازات خلال العام الجاري وحتى بدايات العام المقبل، وذلك بحسب مسح لمجلس الذهب العالمي نُشر في أيار الماضي.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صينية أن احتياطيات بنك الصين المركزي من العملات الأجنبية في نهاية حزيران قد ارتفعت إلى 3.193 تريليون دولار، بزيادة قدرها 16.5 مليار دولار عن شهر أيار الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. مولودٌ صغير يحمل إسم "نبيه برّي" ويظهر بعلم "حركة أمل"!
Lebanon 24
بالصورة.. مولودٌ صغير يحمل إسم "نبيه برّي" ويظهر بعلم "حركة أمل"!
04:44 | 2023-07-08
08/07/2023 04:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"دبكة ورقص" في مطار بيروت.. شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"دبكة ورقص" في مطار بيروت.. شاهدوه الآن
04:21 | 2023-07-08
08/07/2023 04:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
12:51 | 2023-07-08
08/07/2023 12:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"استنفار" على الحدود الجنوبية.. هل تقترب لحظة "المواجهة"؟!
Lebanon 24
"استنفار" على الحدود الجنوبية.. هل تقترب لحظة "المواجهة"؟!
07:00 | 2023-07-08
08/07/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
13:10 | 2023-07-08
08/07/2023 01:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:30 | 2023-07-08
دولة شهيرة بـ"الجبن" ستستورده لأوّل مرّة.. من هي؟
16:00 | 2023-07-08
المخاطرة في أسواق المال.. لماذا يسيء البعض فهمها؟
13:36 | 2023-07-08
علي أي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
13:00 | 2023-07-08
الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 4 أشهر
12:49 | 2023-07-08
أردوغان: لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود
12:00 | 2023-07-08
دولة عربية تتصدر المشهد كأول "وجهة إستثمارية" في أفريقيا.. من هي؟
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
09/07/2023 09:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
09/07/2023 09:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
09/07/2023 09:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact