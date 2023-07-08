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إقتصاد

دولة شهيرة بـ"الجبن" ستستورده لأوّل مرّة.. من هي؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 23:30
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ستستورد سويسرا لأول مرة من الجبن أكثر مما تصدر هذا العام، وفق ما ذكر رئيس اتحاد الألبان في البلاد بوريس بيوري.

وصرح بيوري لصحيفة (لوتون) السويسرية في مقابلة نشرت السبت إن فتح سوق الحليب السويسري تسبب في ضغوط على المنتجين المحليين في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى الاستسلام.
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وقال بيوريه إنه يجب اتخاذ تدابير لضمان أن تستمر سويسرا- المشهورة عالمياً بأصناف الجبن عالية الجودة- في الإنتاج لسكانها، وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فسوف ينتهي بنا الأمر باستيراد (الجبن)، وهو أمر سخيف اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً".
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