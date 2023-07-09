إليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، ما بين 91100 و91500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان قد بلغ مساء أمس ما بين 91000 و91300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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