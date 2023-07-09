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إقتصاد
قفزة لإحتياطي النقد الأجنبي في الصين.. هذا ما أظهرته الأرقام
Lebanon 24
09-07-2023
|
08:00
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أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.193 تريليون دولار في نهاية حزيران الماضي، مقارنة بـ 3.17651 تريليون دولار المسجل في الشهر الأسبق.
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وعزت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي، الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن الهيئة، أن مؤشر الدولار الأميركي شهد هبوطًا في حزيران، فيما سجلت أسعار الأصول المالية العالمية تقلبات، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية للاقتصادات الكبرى، علاوة على بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.
وتوقعت الهيئة أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقراً بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاهاً للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة.
وأظهرت البيانات أن حجم احتياطي الصين من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أونصة في نهاية حزيران المنصرم، مقارنة بـ 67.27 مليون أونصة المسجل في نهاية أيار الماضي.
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