Advertisement

إقتصاد

قفزة لإحتياطي النقد الأجنبي في الصين.. هذا ما أظهرته الأرقام

Lebanon 24
09-07-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1085693-638245015446948250.jpg
Doc-P-1085693-638245015446948250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.193 تريليون دولار في نهاية حزيران الماضي، مقارنة بـ 3.17651 تريليون دولار  المسجل في الشهر الأسبق.
Advertisement

وعزت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي، الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن الهيئة، أن مؤشر الدولار الأميركي شهد هبوطًا في حزيران، فيما سجلت أسعار الأصول المالية العالمية تقلبات، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية للاقتصادات الكبرى، علاوة على بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.

وتوقعت الهيئة أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقراً بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاهاً للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة.

وأظهرت البيانات أن حجم احتياطي الصين من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أونصة في نهاية حزيران المنصرم، مقارنة بـ 67.27 مليون أونصة المسجل في نهاية أيار الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:02 | 2023-07-09
10:00 | 2023-07-09
05:04 | 2023-07-09
05:03 | 2023-07-09
03:00 | 2023-07-09
02:00 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website