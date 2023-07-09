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إقتصاد

العملة الروسية تعوّض بعض خسائرها... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-07-2023 | 16:00
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ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو، وعوضت بذلك العملة الروسية بعض خسائرها التي منيت بها في الفترة الماضية.

 وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.90 روبل.
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فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 99.97 روبل، وجاء ذلك خلافا للعملة الصينية اليوان التي صعد سعر صرفها بواقع 7 كوبيكات، بحسب بيانات بورصة موسكو.(RT)


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