العملة الروسية تعوّض بعض خسائرها... اليكم التفاصيل

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ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو، وعوضت بذلك العملة الروسية بعض خسائرها التي منيت بها في الفترة الماضية.وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.90 روبل.فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 99.97 روبل، وجاء ذلك خلافا للعملة الصينية اليوان التي صعد سعر صرفها بواقع 7 كوبيكات، بحسب بيانات بورصة موسكو.(RT)