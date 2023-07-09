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إقتصاد

الركود في الولايات المتحدة الأميركية... هذا ما تم الكشف عنه

Lebanon 24
09-07-2023 | 23:00
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أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن توقعاته ببدء الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأشار الاحتياطي في تقرير له، إلى أن "آثار التشديد اللاحق لظروف الاقتراض المصرفية على خلفية تشديد الظروف المالية القائم، ستؤدي إلى ركود خفيف، سيبدأ في وقت لاحق من العام الجاري".
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وتوقع الاحتياطي الفدرالي انخفاض وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي والقادم من العام الجاري.

وحسب توقعات الاحتياطي الفدرالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتقلص في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.
(نوفوستي)

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