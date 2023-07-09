Advertisement

إقتصاد

النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية وصينية

Lebanon 24
09-07-2023 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1085895-638245695544041654.jpeg
Doc-P-1085895-638245695544041654.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الجاري، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا، وفقا لوكالة "رويترز".
Advertisement

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.

وقالت المحللة في سي.أم.سي ماركتس، تينا تينغ، إن "تجار النفط قد يكونون حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية، الأسبوع الجاري".

لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص مزيد من الخفض في الإمدادات.

وارتفع الخامان بأكثر من أربعة بالمئة، في الأسبوع الماضي، ليلامسا أعلى مستوى، منذ مايو، ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم بخفض الإمدادات، في آب.

وتعهدت السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا، حتى آب، بينما ستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وقال مصدر حكومي لرويترز، الجمعة، إن روسيا ستستخدم الخام لإنتاج مزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:00 | 2023-07-10
23:00 | 2023-07-09
22:43 | 2023-07-09
16:00 | 2023-07-09
14:00 | 2023-07-09
13:51 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website