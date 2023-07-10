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إقتصاد
بيانات اقتصادية ضعيفة من أميركا والصين تضغط على أسعار النفط
Lebanon 24
10-07-2023
|
09:15
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انخفضت أسعار النفط الاثنين، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، رغم أن التخفيضات المتوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا حدت من الخسائر.
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وقالت تينا تينج المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس، "ربما يتوخى تجار النفط الحذر قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع".
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة، أن الوظائف في الولايات المتحدة سجلت أقل نمو في عامين ونصف العام، بينما زادت الأجور على نحو كبير.
ومن المرجح أن تدفع الأرقام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، لمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات حكومية الاثنين، انخفاض أسعار المنتجين بالصين بأسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات في يونيو، مع تباطؤ التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع الخامان بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو، ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.
وتعهدت السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس، بينما ستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وستستخدم روسيا الخام لإنتاج المزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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