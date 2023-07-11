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إقتصاد

مبيعات السيارات تتراجع في الصين... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
11-07-2023 | 02:00
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قالت رابطة سيارات الركاب في الصين، إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بواقع 2.9% في حزيران مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت بيانات الرابطة أن إجمالي مبيعات السيارات في يونيو/حزيران بلغ 1.91 مليون وحدة.

وارتفعت المبيعات في النصف الأول من العام 2.5% إلى 9.65 مليون وحدة.(العربية) 
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