مبيعات السيارات تتراجع في الصين... اليكم آخر الأرقام

قالت رابطة سيارات الركاب في الصين، إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بواقع 2.9% في حزيران مقارنة بالعام السابق.



وأظهرت بيانات الرابطة أن إجمالي مبيعات السيارات في يونيو/حزيران بلغ 1.91 مليون وحدة.



وارتفعت المبيعات في النصف الأول من العام 2.5% إلى 9.65 مليون وحدة.(العربية)

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