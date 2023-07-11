في الاردن... منصة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين

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أطلقت وزارة الاستثمار الأردنية، المنصة الترويجية الأولى للاستثمار في المملكة بعنوان «استثمر في الأردن»، وتحتوي على 21 فرصة بحجم استثمار يبلغ نحو مليار دينار اردني، بالإضافة الى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية.وقالت الوزارة في بيان أمس، إنه سيتم إدراج دراسات قطاعية أخرى وفرص استثمارية دوريا ابتداء من الشهر المقبل، وإن المنصة أطلقت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، كأول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن إطلاق المنصة جاء لمواكبة السياسة الاستثمارية وإستراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026 التي أقرت من قبل مجلس الاستثمار أخيرا، ضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وفقا لصحيفة "الدستور" الأردنية.وأضافت أن المنصة ستمكن المستثمر من التعرف على العديد من المعلومات التي يحتاجها أثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، كالتعرف على الإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع بشكل الكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تمنح للنشاط الاقتصادي، سواء داخل أو خارج المناطق التنموية والحرة، إضافة إلى التعرف على أهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والعديد من قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة.وأشارت السقاف إلى أنه يمكن من خلال المنصة التعرف على 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار متوقع يصل إلى نحو مليار دينار أردني، تتنوع قطاعيا وجغرافيا ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.وذكرت أنه يمكن التعرف على مزايا الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026 والمتضمنة قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، وصناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.وبينت أنه سيتم العمل على تحديث هذه الفرص بشكل مستمر وبالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدراج دراسات قطاعية وفرص استثمارية جديدة دوريا ابتداء من الشهر المقبل.واوضحت السقاف، أن المنصة الالكترونية «استثمر في الأردن» ستشمل أيضا خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية المطروحة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وسيتمكن المستثمر من معرفة المعلومات الأساسية المتعلقة بالفرصة التي يرغب الاستثمار بها.(العربية)