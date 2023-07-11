بعد أقل من أسبوع على انطلاقه.. توقعات عالية لايرادات "ثريدز"

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مازال الوقت مبكراً للوصول إلى تقدير، غير أن أحدث تطبيق أصدرته "ميتا بلاتفورمز"، وهو تطبيق "ثريدز"، قد يحقق تدفقاً نقدياً كبيراً لصالح عملاقة التواصل الاجتماعي خلال العامين المقبلين، وفقاً لشركة "إيفركور" (Evercore).يقدر محللو "أيفركور" بقيادة مارك ماهاني أن تطبيق "ثريدز" سوف يقترب من 200 مليون مستخدم نشط يومياً مع تحقيق نحو 8 مليارات دولار إيرادات سنوية خلال عامين.حقق التطبيق بداية ناجحة، إذ اشترك ما يزيد على 70 مليون مستخدم في التطبيق الجديد لـ"إنستغرام"، الذي صمم باعتباره منافساً مباشراً لمنصة "توتير" التابعة لإيلون ماسك، في أول يومين بعد أن أطلقت "ميتا بلاتفورمز" الخدمة يوم الأربعاء الماضي.رقم الإيرادات المتوقعة لا يمثل إلا جزءاً ضئيلاً من متوسط الإيرادات السنوية بقيمة 156 مليار دولار الذي يتوقع المحللون أن تحققه "ميتا بلاتفورمز" في العام المالي 2025، بحسب الأرقام التي جمعتها "بلومبرغ"، غير أنه يتجاوز إيرادات ومبيعات بقيمة 5.1 مليار دولار حققتها "تويتر" كشركة عامة عن السنة الماضية كاملة.في العام الماضي، حققت "ميتا بلاتفورمز" إيرادات بقيمة 117 مليار دولار تقريبا علاوة على أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط على مختلف تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي.أما "تويتر"، أهم منصة تنافس "ثريدز" والتي يثور حولها جدل منذ استحوذ عليها إيلون ماسك العام الماضي، فقد سجلت 237.8 مليون مستخدم في تموز 2022.الانتشار قبل الإيراداتكتب ماهاني، الذي يقيّم سهم "ثريدز" تقييما فائقاً، في مذكرة بحثية، أنه من المثير للاهتمام أن نرى إذا كانت "ثريدز" ستستطيع أن تحافظ على معدل نمو قوي بقدر معقول وعلى تفاعل المستخدمين دون إضعاف المشاركة بنسبة كبيرة على منصات "ميتا بلاتفورمز" الأخرى مثل "فيسبوك" و"إنستغرام".نظيره في شركة "كي بنك كابيتال ماركتس" (KeyBanc Capital Markets) جوستن باترسون يتوقع أيضاً أن يحقّق التطبيق للشركة إيرادات إعلانات تُقدَّر بعدة مليارات، رغم أنه سيظلّ "هامشياً في مساهمته في الإيرادات في المدى القريب، إذ يُرجَّح أن تركز (ميتا بلاتفورمز) على الانتشار على حساب الإيرادات".يبدو أن مارك زوكربيرغ، الذي بذل جهوداً كبيرة في المنصة الجديدة، يشاطرهما هذا الرأي. ففي أواخر الأسبوع الماضي كتب على حسابه على منصة "ثريدز" قائلاً: "سنتبع نفس المنهج الذي نستخدمه مع جميع منتجاتنا الأخرى: أن ينجح المنتج أولاً، ثم نرى إذا كنا سنستطيع أن نضعه على طريق واضح لتحقيق مليار مستخدم، ثم عند هذه النقطة نبدأ التفكير في تحقيق إيرادات".سهم "ميتا بلاتفورمز" ارتفع بما يزيد على ضعفَي قيمته هذا العام، وقفز بما يتجاوز 2.6% في تعاملات يوم الاثنين. ومع أسهم عمالقة التكنولوجيا الأخرى، أصبح السهم واحداً من القوى الدافعة وراء مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100" في عام 2023.