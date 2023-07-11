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إقتصاد

النفط يرتفع وسط حالة ترقب لبيانات اقتصادية أميركية

Lebanon 24
11-07-2023 | 01:57
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.

وفي حين قال مسؤولو البنك المركزي الأميركي إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم، سادت الأسواق حالة من الارتياح في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضا بأن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.
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وساعدت تخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في أغسطس على دعم الأسعار القياسية، والتي تلقت أيضا الدعم من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وغالبا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.
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