الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولارفي السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 91300 و 91600 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة ترواحت ما بين 91200 و91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.