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إقتصاد

الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
11-07-2023 | 02:46
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سجل سعر صرف الدولارفي السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 91300 و 91600 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة ترواحت ما بين 91200 و91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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