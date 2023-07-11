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إقتصاد

مصر تستقبل في 6 أشهر هذا العدد من السياح

Lebanon 24
11-07-2023 | 03:07
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أعلن وزير السياحة المصري أحمد عيسى أن بلاده استقبلت في النصف الأول من العام الجاري 2023، قرابة 7 ملايين سائح، وهو ما يعد الأعلى في تاريخ البلاد خلال هذه الفترة.

وبهذا الإنجاز، تقترب مصر من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15 مليون سائح، حيث تعد البلاد مقصد سياحي للزائرين، بفضل معالمها السياحية التاريخية.
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وذكر الوزير، أن 10 بالمئة من عدد السياح القادمين إلى مصر في النصف الأول من العام الجاري جاء من ألمانيا، وأتى السياح الروس في المركز الثاني، بالرغم من ظروف الحرب المستمرة مع أوكرانيا، متوقعًا أن يكون عدد الزوار في النصف الثاني من العام، أكبر من النصف المنتهي 31 حزيران.

وبالنسبة لتوقعات 2024، قدر وزير السياحة، نمو عدد السياح القادمين إلى مصر في العام المقبل إلى 18 مليون سائح، وذلك في ضوء إمكانيات السوق السياحية الحالية في مصر، بعدما سجلت مصر أعلى معدل لعدد الزوار في عام 2010 عندما بلغ 14.7 مليون سائح.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، زار مصر خلال عام 2022 نحو 11.7 مليون سائح، وتوقعت وزارة السياحة حينها أن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28 بالمئة.

وفي آذار الماضي، قال وزير السياحة إن حركة السياحة الوافدة في شهري كانون الثاني وشباط، شهدت نموا بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على السياحة لتكون أحد المصادر الأساسية للعملات الأجنبية في مصر، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية ناتجة عن شُح الدولار.
المصدر: سكاي نيوز
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